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02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:00

Tuna Altuna ve Anıl Yüksel ilk turda elendi

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ortaklık kuran milli tenisçiler Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, birinci turda rakiplerine yenilerek elendi.Esenyurt’taki Garanti Koza Park’ta devam eden TEB BNP Paribas İstanbul Open’da üçüncü gün tamamlandı....

Tuna Altuna ve Anıl Yüksel ilk turda elendi
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TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ortaklık kuran milli tenisçiler Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, birinci turda rakiplerine yenilerek elendi.

Esenyurt’taki Garanti Koza Park’ta devam eden TEB BNP Paribas İstanbul Open’da üçüncü gün tamamlandı. Günün son maçında seyirci karşısına çıkan Tuna Altuna/Anıl Yüksel çifti, birinci turda karşılaştıkları 1 numaralı seribaşları Ben McLachlan/Nicholas Monroe’ye yenilmekten kurtulamadı.

Geçen yıl bu turnuvada çiftlerde final oynayarak tarihi bir başarıya imza atan Altuna ile Türkiye Davis Cup Takımı’nın bir diğer üyesi Yüksel, 55 dakika süren maç boyunca rakiplerinin servisini kıramadı. McLachlan/Monroe ikilisine 6-2, 6-3’lük setlerle kaybeden Altuna/Yüksel, çeyrek finalin uzağında kaldı.

Cilic ilk maçına çıkıyor

Toprak zeminde yapılan TEB BNP Paribas İstanbul Open’da yarın son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Marin Cilic ilk maçını oynayacak. Hırvat yıldız, Garanti Koza Park’taki buluşmada açılış turunda Marsel İlhan’ı eleyen Tunuslu Malek Jaziri ile kozlarını paylaşacak.
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