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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:35

Turgutluspor’da İşkar ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor’da teknik direktör Erdal İşkar ile yollar yarıldı.Karacabey Belediyespor mağlubiyeti sonrası Turgutluspor yönetim olağanüstü toplanarak Teknik Direktör Erdal İşkar ile görüştü. Yapılan görüşme...

Turgutluspor'da İşkar ile yollar ayrıldı
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TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor’da teknik direktör Erdal İşkar ile yollar yarıldı.

Karacabey Belediyespor mağlubiyeti sonrası Turgutluspor yönetim olağanüstü toplanarak Teknik Direktör Erdal İşkar ile görüştü. Yapılan görüşme sonrası karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin fesih edildiği açıklandı.

Teknik Direktör Erdal İşkar ayrılma kararının ardından yaptığı açıklamada "Bugün itibari ile görevimizden ayrılmış bulunuyoruz. Çalıştığımız süre içinde bize destek veren Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin’e, Kulüp Başkanımız Hakan Sezer ve Yönetim Kuruluna, Kulüp Müdürümüz Yalçın Tüfenkoğlu’na, kulüp personeli ve tüm çalışanlarına, futbolcu kardeşlerimize, taraftarlarımıza, basın mensuplarına ve bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

İşkar ile yolların ayrılmasında sonra yönetim yeni teknik direktör arayışına geçti. Yönetime yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre 2-3 adayın olduğu ve hafta için yapılacak görüşmeler sonucunda teknik direktörün belirleneceği öğrenildi.
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