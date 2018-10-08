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08 Ekim 2018 Pazartesi 20:59

Turgutluspor’un yeni hocası Ahmet Duman oldu

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor’da Erdal İşkar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ahmet Duman geçti.Turgutluspor yönetimi, İşkar ile karşılıklı anlaştıktan sonra yeni teknik direktör arayışını hemen sonlandırdı...

Turgutluspor'un yeni hocası Ahmet Duman oldu
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TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor’da Erdal İşkar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ahmet Duman geçti.

Turgutluspor yönetimi, İşkar ile karşılıklı anlaştıktan sonra yeni teknik direktör arayışını hemen sonlandırdı ve takımı deneyimli isim Ahmet Duman’a teslim etti. Kulüp Başkanı Hakan Sezer’in makamında gerçekleşen imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İddialı olduğunu ifade eden Teknik Direktör Ahmet Duman, zamana ihtiyaçları duyduklarını ancak kısa bir zamanda birliktelik sağlayacaklarını dile getirdi.

Duman, "Turgutlu ve Turgutluspor, Ege bölgesinde futbolun önemli merkezlerinden biri. Birçok kez farklı takımlarla bu kente geldik, buradaki futbol tutkusunu yakından biliyorum. Klasik olacak ama zamana ihtiyacımız var, bu zamanı en iyi şekilde değerlendirip takımımızı ayağa kaldıracağız. İddialıyım, kadroda ki oyuncuları biliyorum, hafta içi oyuncularla tanışacağız. Turgutluspor için 24 saat mesai harcayacağız" dedi.

Kulüp Başkanı Hakan Sezer de, "Hocamızın deneyimine güveniyoruz, iyi sonuçlara imza atacağımızı umuyorum. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Erdal hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, Ahmet hocamızla birlikte yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyoruz. Potansiyelli bir ekibiz, ölü toprağını üzerimizden atacağız" ifadelerini kullandı.
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