Türk Takımları Gurbetçi Futbolcu Ceyhun Dinler’in Peşinde

Almanya'da top koşturan 25 Yaşındaki Gurbetçi Futbolcu Ceyhun Dinler , Süper Lig'de yer alan bazı takımlardan transfer teklifi aldığını açıklayarak , Önümüzdeki yıl Türkiye'de top koşturabileceğini söyledi.

Almanya’da top koşturan 25 Yaşındaki Stoper ve Sol Bek mevkiinde oynayan Gurbetçi Futbolcu Ceyhun Dinler , Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Liglerinde yer alan takımların transfer listesine girmiş durumda.

Gurbetçi Futbolcuya Menejerler aracılığı ile bir çok takımın önerildiği fakat başarılı sol bek Ceyhun Dinler’in tercihini direk oynayabileceği bir kulüpten yana kullanacağı bildirildi.

Almanya Doğumlu 25 Yaşında 1.85 boyundaki Gurbetçi Futbolcu Ceyhun Dinler , Alman ligi takımlarından Eintracht Stadtallendorf formasını giymekte…

Gurbetçi Futbolcu Ceyhun Dinler , Denizlispor , Sivasspor , Altınordu , Göztepe , Ankaragücü ve Karagümrükspor gibi Birçok Türk takımının ve Avrupa takımının kendisini istemesinin mutluluğunu yaşadığını , eğer anlaşılması durumunda Türkiye Süper Lig’de seve seve top koşturabileceğini söyleyerek şu an gelen ciddi teklifleri değerlendireceğini söyledi.