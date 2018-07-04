SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:02

Türk Telekom’un yeni transferi Metin Türen imzayı attı

Süper Lig’de ve EuroCup’ta iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Türk Telekom, A Milli Basketbol Takımı’nın oyuncularından, şutör özelliğiyle öne çıkan Metin Türen’i kadrosuna kattı.ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği)...

Türk Telekom'un yeni transferi Metin Türen imzayı attı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Süper Lig’de ve EuroCup’ta iddialı bir kadro ile mücadele etmeye hazırlanan Türk Telekom, A Milli Basketbol Takımı’nın oyuncularından, şutör özelliğiyle öne çıkan Metin Türen’i kadrosuna kattı.

ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) tarafından EuroCup’a davet edilen Türk Telekom, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Pınar Karşıyaka formasıyla Süper Lig’de ter döken A Milli oyuncu Metin Türen’i transfer etti. Kariyerine Darüşşafaka ile başlayan 24 yaşındaki ve 2,06 boyundaki Metin Türen, şutör ve atletik özellikleriyle dikkati çekiyor.

“A Milli Takımın önemli bir oyuncusunu kadromuza kattık”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, şampiyon kadrolarına Süper Lig’de ve Avrupa’da başarı getirecek takviyeler yaptıklarını dile getirdi. Metin Türen’in uzun yıllar A Milli Takıma hizmet edecek önemli bir isim olduğunu söyleyen Kutlu, Türen’in mücadeleci yapısıyla, takıma atletik oyununa katkı sağlayacağını ifade etti. Kutlu, peş peşe yaptıkları transferlerle taraftarlarını mutlu ettiklerini sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: “Metin Türen A Milli Takımın önemli bir ismi transfer ettik. Bu sezonun başında iyi bir takımla iyi bir kadroyla sahaya çıkmayı ve bu sene yakaladığımızı ivmeyi daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu bir inanç işi, güven işi olarak görüyorum. Şu an da oluşturduğumuz takım çok iyi oyunculardan oluşuyor. İspanya, Almanya ve Yunanistan’dan çok iyi oyuncular transfer ettik. Bugün de Metin Türen ile taçlandırıyoruz. Henüz 24 yaşında gelecek vadediyor” ifadelerini kullandı.

“Hedeflerimiz aynı”

Transfer imzasını attıktan sonra duygularını dile getiren Metin Türen, “Benim burayı seçmem çok kolay oldu. Hedefleri olan bir oyuncuyum. Telekom’un da hedefleri var. Hedeflerimiz aynı umarım kendimi burada gösterebilirim” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku