Turkcell Sesi Görenler Ligi başlıyor

Turkcell’in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi’nde 2018 sezonu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. 8 takımın mücadele edeceği ligde şampiyon, kupasını 29 Eylül 2018’de oynanacak son maçların ardından alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde 2018 sezonu yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlıyor. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak ve 14 hafta sürecek karşılaşmalar sonunda şampiyon, kupasını 29 Eylül 2018 Cumartesi günü oynanacak son maçlardan sonra alacak. 8 takımın mücadele edeceği lige Çankaya Belediyesi son 5 sezonun şampiyonu olarak başlayacak. Başkent temsilcisinin bu unvanını eline geçirmek için ise Anadolu ESK, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi ESK, Osmanlıspor, İzmir Çağdaş GESK, TURGED, Kayseri GESK ve Denizli GESK mücadele edecek.

1. hafta maçları şöyle:

Çankaya BLD - Kayseri GESK

İzmir Çağdaş GESK - Anadolu ESK

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi ESK - TURGED

Osmanlıspor - Denizli GESK