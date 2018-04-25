Turkish Airlines Challenge Antalya’da başlıyor

Avrupa’nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı, Belek’te bulunan Gloria Golf Kulübü’nde yarın başlıyor. Toplam ödülü 200 bin Euro olan organizasyonda 11’i Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak.

Avrupa’nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı, Belek’te bulunan Gloria Golf Kulübü’nde yarın başlıyor. Toplam ödülü 200 bin Euro olan organizasyonda 11’i Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak.

Turkish Airlines Open’ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge, Antalya Belek’te bulunan Gloria Golf Kulübü’nde yarın başlıyor. Avrupa Turu’nun bir alt organizasyonu olma özelliğini taşıyan Challenge Tur’da yılın üçüncü turnuvası olarak oynanacak müsabakalarda toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. 30’u aşkın ülkeden 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge’da, 6’sı profesyonel toplam 11 Türk oyuncu sahaya çıkacak. Profesyonellerde Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Taner Yamaç, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner organizasyonda ülkemizi temsil edecek. Turnuvanın son iki gününde elemeyi geçen oyuncular 200 bin Euro’luk ödülden en büyük payı almak için ter dökecek. Organizasyon, 29 Nisan’da oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Geçen yıl yine Gloria Golf Kulübü’nün New Course sahasında düzenlenen turnuvada İngiliz golfçü Ryan Evans toplamda 267 vuruşla şampiyon olmuştu.