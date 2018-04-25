SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:13

Turkish Airlines Challenge Antalya’da başlıyor

Avrupa’nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı, Belek’te bulunan Gloria Golf Kulübü’nde yarın başlıyor. Toplam ödülü 200 bin Euro olan organizasyonda 11’i Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak.

Turkish Airlines Challenge Antalya'da başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Avrupa’nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour’un Türkiye ayağı, Belek’te bulunan Gloria Golf Kulübü’nde yarın başlıyor. Toplam ödülü 200 bin Euro olan organizasyonda 11’i Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak.

Turkish Airlines Open’ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge, Antalya Belek’te bulunan Gloria Golf Kulübü’nde yarın başlıyor. Avrupa Turu’nun bir alt organizasyonu olma özelliğini taşıyan Challenge Tur’da yılın üçüncü turnuvası olarak oynanacak müsabakalarda toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. 30’u aşkın ülkeden 156 oyuncunun katılacağı Turkish Airlines Challenge’da, 6’sı profesyonel toplam 11 Türk oyuncu sahaya çıkacak. Profesyonellerde Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Taner Yamaç, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner organizasyonda ülkemizi temsil edecek. Turnuvanın son iki gününde elemeyi geçen oyuncular 200 bin Euro’luk ödülden en büyük payı almak için ter dökecek. Organizasyon, 29 Nisan’da oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Geçen yıl yine Gloria Golf Kulübü’nün New Course sahasında düzenlenen turnuvada İngiliz golfçü Ryan Evans toplamda 267 vuruşla şampiyon olmuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku