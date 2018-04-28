Turkish Airlines Challenge’da ikinci gün liderleri Gagli ve Kimsey

Turkish Airlines Challenge, Gloria Golf Kulübü’nde devam ediyor. Turnuvanın ikinci raundunda, Challenge Tour genel klasmanında lider durumda bulunan İtalyan golfçü Lorenzo Gagli ile İngiliz golfçülerden Nathan Kimsey toplamda 132 (-12) vuruşla birinciliği paylaştı.

Turkish Airlines Challenge, Gloria Golf Kulübü’nde devam ediyor. Turnuvanın ikinci raundunda, Challenge Tour genel klasmanında lider durumda bulunan İtalyan golfçü Lorenzo Gagli ile İngiliz golfçülerden Nathan Kimsey toplamda 132 (-12) vuruşla birinciliği paylaştı.

Turkish Airlines Open’ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge, Antalya Belek’teki Gloria Golf Kulübü’nün New Course sahasında devam ediyor.

30’u aşkın ülkeden toplam 156 oyuncunun katıldığı Turkish Airlines Challenge’ın ikinci raundunda altısı profesyonel toplam 11 Türk oyuncu sahaya çıktı. Profesyonellerde Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Hakan Yamaç, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner organizasyonda Türkiye’yi temsil etti.

Organizasyonun ikinci gününde uygun olmayan hava koşulları nedeniyle durdurulan oyun akşam saatlerinde kaldığı yerden devam etti. Havanın kararmasıyla tekrar ertelenen turnuva 28 Nisan sabahı 08:00-10:00 saatleri arasında oynanarak tamamlandı.

Turnuvanın ikinci raundunda Challenge Tour genel klasmanında lider durumda bulunan İtalyan golfçü Lorenzo Gagli ve İngiliz golfçülerden Nathan Kimsey toplamda 132 (-12) vuruşla birinciliği, Güney Koreli Minkyu Kim, İskoçyalı Robert Macintyre ile İtalyan Francesco Laporta toplamda 134 (-10) vuruşla ikinciliği paylaştı.

İspanyol golfçü Marcus Pastor ise, üçüncü çukurda 169 metrelik vuruşuyla “Hole in one” yaptı.

Turkish Airlines Challenge’a katılan 156 oyuncudan dereceye giren 68 oyuncu, son iki raundda da mücadele etmeye hakkı kazandı. Turnuvaya katılan on bir Türk sporcudan dereceye giren olmadı.