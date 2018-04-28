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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:03

Turkish Airlines Challenge’da şampiyonluk yarışı kızıştı

Turkish Airlines Challenge, Gloria Golf Kulübü’nde devam ediyor. Turnuvanın üçüncü raundunda, Danimarkalı golfçü Joachim B. Hansen toplamda 204 vuruşla (-12) liderliğe yükseldi. 7 profesyonel golfçü ise 205 (-11) vuruşla ikinciliği paylaştı.

Turkish Airlines Challenge'da şampiyonluk yarışı kızıştı
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Turkish Airlines Challenge, Gloria Golf Kulübü’nde devam ediyor. Turnuvanın üçüncü raundunda, Danimarkalı golfçü Joachim B. Hansen toplamda 204 vuruşla (-12) liderliğe yükseldi. 7 profesyonel golfçü ise 205 (-11) vuruşla ikinciliği paylaştı.

Turkish Airlines Open’ın ardından ülkemizde düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge, Antalya Belek’teki Gloria Golf Kulübü’nün New Course sahasında devam ediyor.

Turkish Airlines Challenge’da elemeyi geçen 68 profesyonel golfçünün mücadele ettiği üçüncü raundda, Danimarkalı golfçü Joachim B. Hansen toplamda 204 vuruşla (-12) liderliğe yükseldi. 7 profesyonel golfçü ise 205 (-11) vuruşla ikinciliği paylaştı. Challenge Tour’da yılın üçüncü turnuvası olarak oynanan Turkish Airlines Challenge’da, toplam 200 bin Euro para ödülü dağıtılacak. Organizasyon, 29 Nisan Pazar günü oynanacak final raundunun ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.
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