Türkiye 3 Bant Bilardo Turnuvası İstanbul’da başladı

Bilardoya gönül vermiş 124 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Özel 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı. Tekli eleme formatında yapılan turnuvada yarışmacılar, 3 bant kategorisinde yarışacak. Final maçı ise 21 Ekim’de gerçekleşecek.Bilardonun...

Bilardoya gönül vermiş 124 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Özel 3 Bant Bilardo Turnuvası başladı. Tekli eleme formatında yapılan turnuvada yarışmacılar, 3 bant kategorisinde yarışacak. Final maçı ise 21 Ekim’de gerçekleşecek.

Bilardonun daha çok yaygınlaşması ve bilardoseverlerin ortak bir platformda buluşması amacıyla İstanbul’da düzenlenen Türkiye Özel 3 Bant Bilardo Turnuvası Pazartesi itibariyle başladı. Look Bilardo ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Türkiye Bilardo Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve turnuvanın final karşılaşması 21 Ekim Pazar günü sona erecek.

Turnuva ile ilgili yapılan bilgilendirmede; turnuva kuralları, Türkiye Bilardo Federasyonu’nun kurallarıyla aynı olacak. Programın birinci turunda 80 sporcu, 35 sayı ve 50 ıstaka sınırıyla ikinci tura kalmak için karşı karşıya gelecek. Eleme turları ile son 32 sporcunun belirleneceği tura kadar, karşılaşmalar 35 sayı, 50 ıstaka kuralına göre oynanacak. Son 32 sporcu ise 40 sayı ve ıstaka sınırı olmadan oynayacak. 32 maçlarında 16+16 fix yarışmacı; çeyrek, yarı final ve final maçı için mücadele edecek. Tüm elemeler sonucunda kalan 8 sporcu çeyrek, yarı final ve final maçı için eşleşecek.

Toplam 26 bin TL’lik ödül dağıtılacak turnuvada, birinci 10 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncü ve dördüncü ise 2 bin 500 TL’lik ödülün sahibi olacak. En yüksek seri yapan sporcuya ise bin TL ödül verilecek.