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22 Temmuz 2018 Pazar 20:38

Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı

Hatay’ın anavatana katılışının 79. yıl dönümüne istinaden gerçekleştirilen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası, küçük yaştaki sporcuların karşılaşmalarıyla başladı.Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi...

Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı
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Hatay’ın anavatana katılışının 79. yıl dönümüne istinaden gerçekleştirilen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası, küçük yaştaki sporcuların karşılaşmalarıyla başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Aba Güreşi alanında gerçekleştirilen şampiyonada, 30 ilden 745 sporcu 10 sıklette mücadele ediyor.

Festival havasında gerçekleşen şampiyona sonunda dereceye giren sporculara 100 bin Lira ödül dağıtılacağı bildirildi.

Şampiyona açılışında Gürcistan Halk Dansları Grubu, geleneksel halk danslarından bir gösteri sundu.
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