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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:23

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 61 - Yalova Grup Belediye: 70

Türkiye Basketbol 1. Ligi 9. hafta karşılaşmasında Petkim Spor sahasında Yalova Grup Belediye’ye 61-70’lik skorla mağlup oldu.

Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 61 - Yalova Grup Belediye: 70
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Türkiye Basketbol 1. Ligi 9. hafta karşılaşmasında Petkim Spor sahasında Yalova Grup Belediye’ye 61-70’lik skorla mağlup oldu.

Salon: Enka

Hakemler: Murat Ciner xxx, Ayhan Baykara xxx, Haldun Çoban xxx

Petkim Spor: Ümit Sonkol xxx 14, Kaloyan Toshkov Ivanov xx 10, Doğukan Sönmez x 1, Efekan Coşar xxx 15, Ahmet Fatih Cantitiz xx 8, Ahmet Ali Erdoğan x 4, Can Terzioğlu xx 8, Murat Erensoy x 1, Mert Başdan x, Suat Cemusal x

Başantrenör: Aziz Bekir

Yalova Grup Belediye: Anthony Markel Starks xxx 31, Mkael Levon Hopkins xx 8, Mustafa Baştürk xx 9, Kris Kayl Yanku xx 8, Yasin Canberk Uzunkaya x 2, Sinan Sağlam x 4, Murat Can Eser xx, Melih Kapucu x 2,

Başantrenör: İlker Salman

1. Periyot: 20-18 (Petkim Spor lehine)

Devre: 33-36 (Yalova Grup Belediye lehine)

3. Periyot: 43-53 (Yalova Grup Belediye lehine )

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