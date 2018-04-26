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26 Nisan 2018 Perşembe 13:00

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu’da

Yıldız ve Gençler Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılacak.Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı...

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu'da
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Yıldız ve Gençler Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılacak.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Yıldız ve Gençler Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nın muhteşem doğası ve ‘Sakin Şehir’ unvanlı Perşembe ilçesinde yapılmasının kesinleştiğini söyledi.

Özellikle yarış parkurunun doğal güzelliklerin olduğu bölgede olacağını kaydeden Genç, “En büyük hayalimiz Ordumuzun bir spor kenti olmasıdır. Bu doğrultuda çalışmaya ekibimizle birlikte devam ediyoruz. Yılın ilk dört ayında 10 tane ulusal organizasyon gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar 12 tane daha organizasyonun ilimizde yapılması kesinleşti. Her organizasyonda ilimiz sporcularının olması ise büyük mutluluk. Sporcu sayımızda sporcularımızın başarısı da her geçen gün artıyor” dedi.
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