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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:06

Türkiye ile Irak arasında dostluk maçı

FIFA tarafından Bağdat’a uygulanan maç yasağının kaldırılmasına destek için oynanan karşılaşmada, A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncuları, Irak’ın eski milli oyuncularını 4-2 mağlup etti.

Türkiye ile Irak arasında dostluk maçı
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FIFA tarafından Bağdat’a uygulanan maç yasağının kaldırılmasına destek için oynanan karşılaşmada, A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncuları, Irak’ın eski milli oyuncularını 4-2 mağlup etti.

Uluslararası Şaab Stadı’nda Türkiye ile Irak’ın eski milli oyuncuları karşı karşıya geldi. Dostluk havasında geçen mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, Irak’ta oynadıkları Türkiye Milli Veteranları ile Irak Veteranları arasındaki maçla ilgili, "Irak Spor Bakanlığı ve Irak Futbol Federasyonu’nun davetiyle gittik. Burada bir ambargo vardı. Mili maç yasağı vardı. FIFA, Irak’ın milli maç yapmasına izin verdi. Biz de iki ülke ilişkilerinin düzelmesi açısından hem de dost ülke Irak’a destek için veteranlar olarak gittik, maç yaptık. Burada bize en büyük desteği veren Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin hanıma çok teşekkür ediyoruz. Irak Federasyon Başkanı’na teşekkür ederiz" dedi.
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