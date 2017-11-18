Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 75 - Çankaya Üniversitesi: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 8. haftasında Elazığ İl Özel idarespor, evinde karşılaştığı Çankaya Üniversitesi’ni 75-72 mağlup etti.
Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Ankara ekibi, ilk periyodu 18-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta Elazığ İl Özel İdarespor toparlansa da devreye Çankaya Üniversitesi’nin 35-33’lük üstünlüğü ile girildi.
Mücadelenin 3. periyodunda pota altını etkili kullanan konuk takım, son periyota 12 sayılık avantajla 57-45 üstün girmeyi başardı.
Mücadelenin son periyodunda taraftarının desteğini arkasına alan Elazığ İl Özel İdarespor, skora denge getirmesini bildi ve mücadele 64-64’lük eşitlikle tamamlanınca, uzatmalara gitti.Uzatma bölümünde daha az hata yapan Elazığ İl Özel İdarespor, salondan 75-72 galip ayrılmayı başardı.