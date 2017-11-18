Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 75 - Çankaya Üniversitesi: 72

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Ankara ekibi, ilk periyodu 18-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta Elazığ İl Özel İdarespor toparlansa da devreye Çankaya Üniversitesi’nin 35-33’lük üstünlüğü ile girildi.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.