Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 96 Galatasaray Gelişim: 57

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 3. haftasında Yalova VIP, sahasında karşılaştığı Galatasaray Gelişim’i 96-57’lik skorla mağlup etti.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ahmet Köse xx, Esra Yıldız xx, Erdoğan Çelebi xx
Yalova VIP: Merve Alkış xxx 17, Gülizar Sezer xx 11, Olena Stashcuk xxxx 34, Betül Kalfalı xxx 18, Ece Gül Eldek xxx 16, Melek Balaban x, Ceyda Domaç x, Yaren Akdeniz x
Galatasaray Gelişim: Miray Baloltu xx 5, Mısra Albayrak xxx 15, Sude Türkmen x, Beyzanur Uruç x, Sude Yılmaz xxx 15, Hande Yüksel x 1, Esra Topçu x 3, Melisa Eroğlu xxx 11, İrem Yalçın x 2, İpek Garip x 3, Ecem Kazar x 2
1. Periyot: 33-12 (Yalova VIP lehine)
Devre arası: 58-23 (Yalova VIP lehine)
3.Periyot: 75-41 (Yalova VIP lehine)5 faulle çıkanlar: Ceyda Domaç (Yalova VIP), Sude Türkmen (Galatasaray Gelişim)