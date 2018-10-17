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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:20

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 96 Galatasaray Gelişim: 57

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 3. haftasında Yalova VIP, sahasında karşılaştığı Galatasaray Gelişim’i 96-57’lik skorla mağlup etti.Salon: 90. YılHakemler: Ahmet Köse xx, Esra Yıldız xx, Erdoğan Çelebi xxYalova VIP: Merve Alkış...

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 96 Galatasaray Gelişim: 57
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 3. haftasında Yalova VIP, sahasında karşılaştığı Galatasaray Gelişim’i 96-57’lik skorla mağlup etti.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ahmet Köse xx, Esra Yıldız xx, Erdoğan Çelebi xx

Yalova VIP: Merve Alkış xxx 17, Gülizar Sezer xx 11, Olena Stashcuk xxxx 34, Betül Kalfalı xxx 18, Ece Gül Eldek xxx 16, Melek Balaban x, Ceyda Domaç x, Yaren Akdeniz x

Galatasaray Gelişim: Miray Baloltu xx 5, Mısra Albayrak xxx 15, Sude Türkmen x, Beyzanur Uruç x, Sude Yılmaz xxx 15, Hande Yüksel x 1, Esra Topçu x 3, Melisa Eroğlu xxx 11, İrem Yalçın x 2, İpek Garip x 3, Ecem Kazar x 2

1. Periyot: 33-12 (Yalova VIP lehine)

Devre arası: 58-23 (Yalova VIP lehine)

3.Periyot: 75-41 (Yalova VIP lehine)

5 faulle çıkanlar: Ceyda Domaç (Yalova VIP), Sude Türkmen (Galatasaray Gelişim)
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