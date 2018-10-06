Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP Gençlik: 60 - Akdeniz Üniversitesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin birinci haftasında Yalova VIP , sahasında Akdeniz Üniversitesi’ne 4 64-60 yenildi.
Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Özkan Talo xx, Eda Demiral xx, Can Ütkür xx
Yalova VIP Gençlik: Merve Alkış xxx 4, Gülizar Sezer xx 4, Betül Kalfalı xx 13, İvana Kmetovska xxx 14, Ece Gül Eldek xxx 15, Ceyda Domaç x, Özgün Beste Gevrek x
Akdeniz Üniversitesi: Mihriban Çapalı xxx 11, Esen Burcu Özdemir xx 10, Belgin Onbaşı xxx 11, Başak Altunbey xxx 11, Aida Kalusic xxx 14, Selin Öztekin x 1, Aslı Çil x 1, Şükran Çapalı xx 5
1. Periyot: 20-16 (Yalova lehine)
Devre arası:33-27 (Yalova lehine)3. Periyot: 44-44