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06 Ekim 2018 Cumartesi 20:17

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP Gençlik: 60 - Akdeniz Üniversitesi: 64

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin birinci haftasında Yalova VIP , sahasında Akdeniz Üniversitesi’ne 4 64-60 yenildi.Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Özkan Talo xx, Eda Demiral xx, Can Ütkür xxYalova VIP Gençlik: Merve Alkış xxx 4, Gülizar...

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP Gençlik: 60 - Akdeniz Üniversitesi: 64
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin birinci haftasında Yalova VIP , sahasında Akdeniz Üniversitesi’ne 4 64-60 yenildi.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Özkan Talo xx, Eda Demiral xx, Can Ütkür xx

Yalova VIP Gençlik: Merve Alkış xxx 4, Gülizar Sezer xx 4, Betül Kalfalı xx 13, İvana Kmetovska xxx 14, Ece Gül Eldek xxx 15, Ceyda Domaç x, Özgün Beste Gevrek x

Akdeniz Üniversitesi: Mihriban Çapalı xxx 11, Esen Burcu Özdemir xx 10, Belgin Onbaşı xxx 11, Başak Altunbey xxx 11, Aida Kalusic xxx 14, Selin Öztekin x 1, Aslı Çil x 1, Şükran Çapalı xx 5

1. Periyot: 20-16 (Yalova lehine)

Devre arası:33-27 (Yalova lehine)

3. Periyot: 44-44
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