Türkiye Kadınlar Hentbol Kupası yarı final maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Rize temsilcisi Ardeşen Gençlik Spor Kulübünü 33-23 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 17-10 üstünlükle kapadı. Kastamonu Belediyespor, ilk karşılaşmada 39-34 mağlubiyetle ayrıldığı rakibi karşısında galip gelerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Sibel Erdoğan, Sema Helvacı
Kastamonu Belediyespor: Anca Mihaela Rombescu, Yasemin Güler 2, Andrea Serıc 5, Yeliz Yılmaz 4, Elif Sıla Aydın 7, Nataliya Kotsina 3, Ljubica Nenezic, Serpil İskenderoğlu, Kristina Elez 4, Anastasia Sinitsyna 1, Zana Maric 7
Teknik Direktör: Hakan Günal
Ardeşen Gençlik Spor Kulübü: Dijana Mlıgosa 3, Kübra Yılmaz 4, Perihan Topaloğlu Acar 4, Duygu Özakaydın, Esma Murat 1, Özlem Sürek, Neslihan Akcanca 6, Halime Beykurt, Çiğden Demirbaş 3, Esma Ertap, Gamze Haşimoğlu, Kristina Graovac, Olha Vashchuk 2
Teknik Direktör: Ali İhsan Tekin
İlk yarı: 17-10
İlk karşılaşma: 34-39
İki dakika cezası alanlar: Anastasia Sinitsyna (Kastamonu Belediyespor), Neslihan Akcanca (Ardeşen GSK)Sarı Kartlar: Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsına, Kristina Elez (Kastamonu Belediyespor), Dijana Mligosa, Neslihan Akcanca, Olha Vashchuk (Ardeşen GSK)