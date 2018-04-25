Türkiye Kadınlar Hentbol Kupası yarı final maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Rize temsilcisi Ardeşen Gençlik Spor Kulübünü 33-23 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 17-10 üstünlükle kapadı. Kastamonu Belediyespor, ilk karşılaşmada 39-34 mağlubiyetle ayrıldığı rakibi karşısında galip gelerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Kupası yarı final maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Rize temsilcisi Ardeşen Gençlik Spor Kulübünü 33-23 yendi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını da 17-10 üstünlükle kapadı....

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