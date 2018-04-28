SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:15

Türkiye Kupası gelirini, Cenk Tosun tazmin etti!

Beşiktaş’tan devre arasında Everton’a giden Cenk Tosun, Huddersfield maçında 10. kez ilk 11’de forma giyecek. Cenk’in bu maçta 11’de başlayacak olmasıyla birlikte Beşiktaş, Everton’dan 500 bin Euro bonus alacak.

Türkiye Kupası gelirini, Cenk Tosun tazmin etti!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Beşiktaş’tan devre arasında Everton’a giden Cenk Tosun, Huddersfield maçında 10. kez ilk 11’de forma giyecek. Cenk’in bu maçta 11’de başlayacak olmasıyla birlikte Beşiktaş, Everton’dan 500 bin Euro bonus alacak.

Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından rekor transfer ücretiyle İngiltere’nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a kazandırmaya devam ediyor. Premier Lig’in 35. haftasında Huddersfield deplasmanına gidecek olan Everton’da Milli futbolcu ilk 11’de sahaya çıkacak. Sezonun ikinci yarısında oynanan karşılaşmalarda şu ana kadar 9 kez ilk 11’de sahaya çıkan Tosun Paşa, bu maçla birlikte 10. kez ilk 11’de forma giymiş olacak. Beşiktaş ile Everton arasında yapılan anlaşmaya göre, Cenk Tosun’un bu sezon 10 kez ilk 11’de sahaya çıkması halinde, İngiliz ekibi, siyah-beyazlılara 500 bin Euro ödeme yapacak.

Kupa gelirinin yarısını karşılıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarıda kalan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan ve bu nedenle kupa gelirlerinden mahrum kalacak olan Beşiktaş, Cenk Tosun’dan gelecek parayla, kupa gelirinin de yarısını karşılamış olacak. Geçtiğimiz yıl kupaya yarı finalde veda eden ekibe 1 milyon 200 bin Dolar ödeme yapıldığı göz önüne alındığında, Beşiktaş, Cenk’ten gelecek bonusla birlikte bu paranın yarısını çıkarmış olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku