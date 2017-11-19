Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 14:27

Türkiye Mid-Amatör Ve Senior Şampiyonası’nda ilk raund tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2017 faaliyet programında yer alan Türkiye Mid-Amatör ve Senior Şampiyonası Antalya Belek’te dün başladı.

Türkiye Mid-Amatör Ve Senior Şampiyonası'nda ilk raund tamamlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2017 faaliyet programında yer alan Türkiye Mid-Amatör ve Senior Şampiyonası Antalya Belek’te dün başladı.

Kaya Palazzo Golf Kulübü’nde düzenlenen şampiyonaya 30 yaş üstü 63 golfçü katıldı. Organizasyonda, oyuncular katılımcı sayısı ve handikap puanlarına göre A, B ve C kategorilerinde mücadele ettiler. Şampiyonanın birinci raundunda grossta, Taurus Golf Kulübü’nden Recep Turan 72 (+1) gross skorla ilk sıraya yerleşirken, aynı kulüpten Nurettin Katırancı 80 (+9) gross skorla ikinci, Durmuş Keçeli 81 (+10) gross skorla üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonanın ilk gününde A kategorisinde mücadele eden Taurus Golf Kulübü’nden Recep Turan 36 stableford skorla ilk sırada, aynı kulüpten Selim Coşkunkan ve Nurettin Katırancı 34 stableford skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Fikret Öztürk 33 stableford skorla üçüncü, B kategorisinde mücadele eden Ankara Golf Kulübü’nden Anıl Amiklioğlu 37 stableford skorla birinci, aynı kulüpten Ziya Ohri 35 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Aksel Butrosoğlu üçüncü, C kategorisinde oynayan Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü Derneği’nden Sabri Ünver 38 stableford skorla birinci, Taurus Golf Kulübü’nden Ali Kızıldağ 35 stableford skorla ikinci, ferdi lisanslı Selim Karaçaylı 34 stableford skorla üçüncü sırada ilk raundu tamamladı.

Türkiye Mid-Amatör ve Senior Şampiyonası, bugün oynanacak final raundunun ardından yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<