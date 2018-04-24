Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 1. ayak yarışı Sakarya’da yapıldı

Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Offroad 1.ayak yarışının şampiyonu Adapazarı Belediyesi oldu.

Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Offroad 1.ayak yarışının şampiyonu Adapazarı Belediyesi oldu.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli’nin startını verdiği yarışa, S1, S2, S3 ve S4 kategorisinde 30 araç katıldı. Sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışı, seyirciler ilgiyle izledi. Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 1. ayak yarışında Adapazarı Belediyesi’nin takımı “Offroad Team” Takımlar Şampiyonu oldu. Yine Adapazarı Belediyesi Offroad Team Pilot Cevdet Durdu’nun kullandığı araç sınıf birincisi, pilot Gökhan Göç’ün kullandığı araç da S4 kategorisinde sınıf üçüncüsü oldu.

“Ödül töreni yapıldı”

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası ödül töreni Korucuk Ulubey Tesislerinde yapıldı. Törende konuşan Başkan Dişli, “Yarışların Sakarya’da yapılıyor olmasından son derece mutluyuz. Bu organizasyonunu şehrimizde yapılmasında büyük emekleri olan 54 Otomobil Sporları Kulübü’ne ayrıca teşekkür ediyorum.Biz Adapazarı Belediyesi olarak sporun her dalına destek vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Adapazarı’ndan yarışmaya katılan sporcuların içerisine belediyeden de bir ekibi dahil etmiş bulunuyoruz. Son yıllarda vatandaşlarımızın da büyük ilgisini çeken Otomobil sporlarına olan desteğimiz devam edecektir. Temennim tüm yarışlarda olduğu gibi yarışların centilmenlik içinde geçmesi ve otomobil tutkunlarına keyifli anlar yaşatmasıdır. Bu tür spor aktivitelerini önemsiyoruz.Çünkü; gençleri bu vesileyle zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Şampiyona 12-13 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak 2.ayak yarışlarıyla devam edecek.