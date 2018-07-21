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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:54

Türkiye Şampiyonası öncesi DAGGSF Hakemleri buluştu

9. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası için Hatay Büyükşehir Belediyesi Festival Seçme Yarışmaları öncesi, Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu (DAGGSF) Hakemleri bir araya geldi.

Türkiye Şampiyonası öncesi DAGGSF Hakemleri buluştu
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9. Uluslararası Aba Güreşi Dünya Kupası Şampiyonası için Hatay Büyükşehir Belediyesi Festival Seçme Yarışmaları öncesi, Dünya Aba Güreşi ve Geleneksel Sporlar Federasyonu (DAGGSF) Hakemleri bir araya geldi.

Hatay’ın Anavatana katılışının 79. yıldönümünde gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası Hatay Seçmeleri öncesi, DAGGSF Eşbaşkanı İbrahim Öztek ve beraberindeki Hakem Kurulu, ilk olarak Aba Güreşi Ağaları’ndan olan Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Mihail Papas’ı ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Başkan Öztek, "Bugün burada Türk sporuna ve Aba Güreşine büyük hizmetleri olan geçtiğimiz yıllarda Aba Güreşi Ağalığı’nı yapmış olan Mihail Papas ile beraberiz, onun bugün misafiriyiz. Mihail Bey’in Türkiye’de olsun, Yurtdışında olsun, özellikle de Almanya’da ağalık olarak Aba Güreşine büyük desteği var. Türk sporuna, Aba Güreşine aşık bir insanımız” dedi.

Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Mihail Papas yaptığı açıklamada, “Aba Güreşi, bizim küçüklüğümüzden beri geleneksel sporumuz. Aba Güreşi’nin aşığıyız ve sevdalısıyız. Ne zaman güreş olursa bizim orada bulunmalıyız, seyretmek için, bizim için” dedi.

Altınözü’nde gerçekleşen ziyaretin ardından DAGGSF Heyeti, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş önderliğinde öğle yemeğine buluştu. Habib-i Neccar Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen DAGGSF Heyeti, burada seçmeler öncesi moral yemeği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da yemeğe katılan isimler arasında yer aldı. Yemekte konuşan Lütfü Savaş, “1-2 Eylül’de yapacağımız Dünya Aba Güreşi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ve Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren çocuklarımızı orada güreştirmek amacıyla bir nevi seçme yapacağımız aynı zamanda bizim festivalimize renk katacak bu organizasyonda emek vermek için geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” açıklamalarına yer verdi. Başkan Lütfü Savaş’ın konuşmalarının ardından programa katılan sporcu ve hakemlere diploma ile birlikte katkı ve katılım belgesi takdim edilerek program sonlandırıldı.
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