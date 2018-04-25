Türkiye şampiyonlarından Bozbey’e ziyaret

Türkiye Beyzbol Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan Bursalı sporcular sevinçlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’le paylaştı.

Bursa Alternatif Spor Kulübü, Ankara’nın Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda düzenlenen Türkiye Beyzbol Şampiyonası’na 10-12 ve 13-16 yaş kategorilerinde katılarak Türkiye şampiyonluğu ve ikincilik elde etti. Turnuvada 10-12 yaş kategorisinde müsabakaya katılan Bursa Alternatif Spor Kulübü sporcuları, Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü’nü yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. 13-16 yaş grubunda dört takım arasında çekişmeli geçen müsabakalarda Ankara Site Zafer Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu olurken, Bursa Alternatif Spor Kulübü de ikincilik elde etti. Şampiyonanın ardından Bursa’ya gelen takım sporcuları Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i Halk Evi’nde bulunan makamında ziyaret etti. Sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Bozbey, Nilüfer’in spor, kültür, sanat alanında yaptığı yatırım ve çalışmalarla Bursa’da örnek olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklarımızı spora, sanat, bilime yönlendirmek için her türlü desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz” dedi.