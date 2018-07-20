Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı tarafından Çankırı’nın ev sahipliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" sona erdi. Bin 800’ü sporcu olmak üzere 2 bin 500 kişilik katılımın...

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı tarafından Çankırı’nın ev sahipliğinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" sona erdi. Bin 800’ü sporcu olmak üzere 2 bin 500 kişilik katılımın olduğu turnuvanın final müsabakaları sonrasında dereceye giren kulüpler ödüllendirildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığı tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında Çankırı’da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Taekwondo Şampiyonası" bayanlar ve erkekler olmak üzere toplam 8 farklı kategoride gerçekleştirildi. Çankırı Orhan Saka Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya 57 farklı ilden bin 800’ü sporcu olmak yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir kafile katıldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Vekili Dr. Oktay Duymaz, Çankırı’nın böylesine önemli ve yüksek katılımlı bir şampiyonayı başarıyla atlattığını belirterek, "Bu şampiyona başladığı günden beri ilkleri ifade eden bir şampiyona oldu. Özellikle uzun yıllar sonra bu ölçekte yapılmış en büyük şampiyona oldu. Burada bu şampiyonanın gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim ileride yapacağımız organizasyonlar için bizlere cesaret veriyor. Bu şampiyona oldukça büyük katılımlı bir şampiyonaydı. Kulüpler nezdinde yapılmış en büyük katılımlı şampiyona oldu. Ülkemizin 57 vilayetinden yaklaşık 266 kulübün bin 800’e yakın sporcunun idarecisi ve yöneticisiyle yaklaşık 2 bin 500 kişiyi Çankırı’ya getirdik ve sağ salim evlerine yolcu edeceğiz" dedi.

Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci de Çankırı’nın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

Gerginci, ilimizin bundan sonrada önemli turnuvalara ev sahipliği yapabileceğini sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şampiyonanın burada yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çankırımız coğrafi konum olarak çok önemli bir yerde. Ayrıca iklim şartlarıyla alakalı da çok büyük avantajlarımız var. Çankırı’nın en önemli şeylerinden biri de spor anlamında bizim bu tarz büyük katılımlı organizasyonları yapabilecek kapasitede olduğumuzu bu turnuvayla göstermiş bulunmaktayız. Esas mutluluklarımızdan biri de Taekwondo Federasyonu’nun yapmış olduğu faaliyetler içerisinde en fazla katılım gösterilen bir turnuva olduğunu duymuş olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum."