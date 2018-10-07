SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 17:55

Türkiye’nin ilk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası sona erdi

Tunceli’de yapılan Türkiye’nin İlk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası sona ererken, dereceye giren sporculara da ödülü verildi. Vali Tuncay Sonel, ödül töreninde 2019 Dünya Rafting Şampiyonası’nın da Tunceli’de yapılacağı müjdesini verdi.

Türkiye'nin ilk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası sona erdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tunceli’de yapılan Türkiye’nin İlk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası sona ererken, dereceye giren sporculara da ödülü verildi. Vali Tuncay Sonel, ödül töreninde 2019 Dünya Rafting Şampiyonası’nın da Tunceli’de yapılacağı müjdesini verdi.

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 2 gün süren Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası bugün yapılan uçuşlarla tamamlandı. Yarışların tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda ödül töreni düzenlendi. Şampiyonada Akif Emre Gürer 1’inci, Artun Bayrak 2’inci ve Taygun Özel 3’üncü oldu.

Yapılan organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanıyla birlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Rafting Federasyonu tarafından kendilerine bir müjde de verildiğini aktaran Vali Sonel, “İnşallah 2019 Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli’de yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku