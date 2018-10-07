Türkiye’nin ilk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası sona erdi

Tunceli’de yapılan Türkiye’nin İlk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası sona ererken, dereceye giren sporculara da ödülü verildi. Vali Tuncay Sonel, ödül töreninde 2019 Dünya Rafting Şampiyonası’nın da Tunceli’de yapılacağı müjdesini verdi.

Tunceli’de yapılan Türkiye’nin İlk Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası sona ererken, dereceye giren sporculara da ödülü verildi. Vali Tuncay Sonel, ödül töreninde 2019 Dünya Rafting Şampiyonası’nın da Tunceli’de yapılacağı müjdesini verdi.

Tunceli Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 2 gün süren Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası bugün yapılan uçuşlarla tamamlandı. Yarışların tamamlanmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda ödül töreni düzenlendi. Şampiyonada Akif Emre Gürer 1’inci, Artun Bayrak 2’inci ve Taygun Özel 3’üncü oldu.

Yapılan organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanıyla birlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Rafting Federasyonu tarafından kendilerine bir müjde de verildiğini aktaran Vali Sonel, “İnşallah 2019 Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli’de yapılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.