SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 21:21

Türkiye’nin UEFA EURO 2024 adaylık broşürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası’nı UEFA’ya teslim etmesinin ardından "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye'nin UEFA EURO 2024 adaylık broşürü açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Dosyası’nı UEFA’ya teslim etmesinin ardından "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı.

Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa Şampiyonaları’nı daha fazla insana ulaştırmak için UEFA’ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye’nin vizyonunu ve planları özetleniyor.

Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye’nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkanı verdiği vurgulanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku