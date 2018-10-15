SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:16

Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler belli oldu

Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için artık sayılı günler kaldı. 20-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada mindere çıkacak milli sporcular da belli oldu. Milli takım kadrosunda daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış isimler de bulunuyor. Dünya şampiyonalarında Rıza Kayaalp 3, Taha Akgül 2, Metehan Başar ve Yasemin Adar da birer kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Fransa’nın başkenti Paris’te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda sıkletinde kürsünün zirvesinde yer alan Yasemin Adar, organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Türkiye, son Dünya Şampiyonası’nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Macaristan’da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Ayhan Sucu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Serdar Böke

97 kilo: Fatih Yaşarlı

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Murat Dağ

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Süleyman Demirci

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Yanık

59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Beste Altuğ

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

Dünya Güreş Şampiyonası için Serbest Güreş Takımı, ilk kafile olarak 18 Ekim’de Macaristan’a hareket edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku