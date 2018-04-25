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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:55

TY Elazığspor Başkanı Karataş; "Olağanüstü Genel Kurul kararı alacağız"

Tetiş Yapı Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul ile birlikte Olağanüstü Genel Kurul da yapacaklarını belirterek, yeni bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden...

TY Elazığspor Başkanı Karataş; 'Olağanüstü Genel Kurul kararı alacağız'
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Tetiş Yapı Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul ile birlikte Olağanüstü Genel Kurul da yapacaklarını belirterek, yeni bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor Olağanüstü Genel Kurul yapmaya hazırlanıyor. Elazığ Lisesi’nde düzenlenen panel sonrası Kulüp Başkanı Sedat Karataş açıklamada bulundu.

Olağan Mali Genel Kurul ile birlikte Olağanüstü Genel Kurul kararı da alınacağını belirten Tetiş Yapı Elazığspor Başkanı Sedat Karataş, “Bu kararı almayı düşünüyoruz. Elazığspor’un daha güçlü, daha dinamik olması için yeni bir yönetime ihtiyaç vardır. Yapılacak olan bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

"Ligin en karakterli futbolcu topluluğu ile çalışıyoruz"

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile görüşeceğini de ifade eden Karataş, “Mutlak suretle Elazığspor’un yeni bir yönetime ihtiyacı var. Toplumun tüm paydaşlarını bir araya getirebilecek, güçlü bir Elazığspor adına bu şart. Artık bu camianın şampiyonluklara ihtiyacı var. Yaklaşık iki yıldır çok büyük sıkıntılar içinde, kimsenin bu kulübü kurtaramaz dediği anlarda çok ciddi bir aşama kaydettik. Türkiye’de bu kadar borç yüküyle uğraşırken ligde kalan bir takım yok. Çok şükür bu ligin en karakterli futbolcu topluluğu ile çalışıyoruz. Ben futbolcu kardeşlerimi de tebrik etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Futbolcuların tekrar kazanılacağını düşünüyorum"

Alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle TFF’ye başvuran futbolcuların eyleminin doğru olduğunu dile getiren Karataş, “Sezon başından beri ücretlerini alamayan futbolcular var. Sezon sonunda Elazığspor’la ya da başka bir kulüple anlaşabilmesi için öncelikle boşta kalması gerekiyor. Transfer yasağından henüz kurtulmadığımız dönemde de aynı şeyler yaşanmıştı. Ben oluşacak yeni yönetimle, futbolcuların tekrar kazanılacağını düşünüyorum. Süreci de doğal karşılamak lazım. Ailelerine ekmek götürmek zorunda futbolcular. Ben bunu doğal karşılıyorum”diyerek sözlerini tamamladı.
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