TY Elazığspor - Gazişehir Gaziantep maçının ardından

TY Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Elazığspor’un yaşam mücadelesini verdiğini ve şehrin bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu belirtirken, Gazişehir Gaziantep’in antrenörü Mustafa Aksoy hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında TY Elazığspor evinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’e 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın antrenörleri açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlamanın zor olduğu ifade eden Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, “Maç normal şartlarda oynanmadı. Geçen hafta da hakemi çok konuştuk. Bugün de konuşulacak çok şey var ama önemli olan şehrin gerçek sahibi taraftarlar. Taraftar ona istifa, ona istifa diyor. Bu şehrin kenetlenmesi lazım. Biz burada oluruz, olmayız hiç sorun değil ama takımlarına sahip çıkmaları lazım. Tepki gösterilecek yer maç değil. O zaman hakemler istedikleri gibi maç yönetiyorlar. Hiç faul olmayan pozisyonda geçen hafta gol yedik. Bu hafta faul olmayan pozisyonda kırmızı kart gördük. Bu kadar sıkıntının içinde oyuncular da çabuk reaksiyon veriyor. Hakemler değil hep sorun. Şehrin bir an önce kenetlenmesi lazım. Birlikteliği bu takıma göstermesi lazım. Elazığspor yaşam mücadelesi veriyor. Sadece ekonomik değil. Tesiste, oyuncu olarak sıkıntılar var. Bu kadar sıkıntı içinde tepki olunca oyuncular da kötü oluyor. İnşallah Elazığspor için bundan sonrası iyi olur” dedi.

Gazişehir Gaziantep Cephesi

İki haftadır kötü bir gidişatları olduğunu anımsatan Gazişehir Gaziantep Antrenörü Mustafa Aksoy, “Buna dur diyebilmek adına maça çıktık. Rakibin gücünü biliyorduk. Sıkıntılı bir takım ama bireysel olarak iyi bir takım. Hafta içi buna yönelik iyi çalışmalar yaptık. Bugün de semeresini aldık. Oyun genelde bizim kontrolümüzde gitti. İlk yarıda çok pozisyon kaçırdık. Maçı daha erken koparabilirdik. Bugün istek ve arzumuz çok iyiydi. Sahada inanmış bir Gazişehir Gaziantep vardı. Bizim takımımız bireysel olarak çok iyi ama bir türlü yakalayamadık ritmi. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olacak. Çok inanmış, kendini bu takıma adamış başkana ve yönetim kuruluna sahibiz. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. İnşallah bundan sonraki süreç bizim için iyi olur. Sezon sonu arzuladığımız şampiyonluğa da ulaşırız” ifadelerini kullandı.