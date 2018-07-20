U18 Hokey Şampiyonası’nda Ukrayna birinci oldu

Konya’da 15 Temmuz Pazar günü başlayan EuroHockey U18 Kızlar-Erkekler Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası’nda erkeklerde Ukrayna son maç öncesi birinci olmayı garantiledi.

EuroHockey U18 Kızlar-Erkekler Avrupa Hokey Şampiyonası erkeklerde birinci Ukrayna oldu. Son maçların oynanmasına 1 gün kala grupta puanları en yüksek olan iki takım olan Ukrayna ve Türkiye karşılaştı. Konya Saraçoğlu Hokey sahasında oynanan müsabaka saat 15.15’de başlarken, Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Mevlüt Uluçamlıbel müsabakaları takip etti. Maça hızlı başlayana Ukrayna 9. dakikada Oleksandr Lıpskyı takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Ukrayna’nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

37. dakikada ise Ukrayna Yurii Dzemukh’nin attığı golle farkı 2’ye çıkardı. 41. dakikada Türkiye takımında forma giyen Furkan Ataş’ın attığı golle farkı bire indirdi. Yurii Dzemukh 43. dakikada attığı golle farkı tekrar 2 sayıya çıkarırken Furkan Ataş’ın 47. ve 59. dakikada attığı 2 golle farkı kapattı. Oleksandr Lıpskyı’nın 59. dakikada attığı golle durum 4-3’e geldi ve maç bu skorla tamamlandı. Ukrayna’nın maçı galibiyetle tamamlamasının ardından puanını 12’ye çıkarırken, Türkiye ise 9 puanda kaldı. Ukrayna galibiyetinin ardından son maçını beklemeden birinciliğini garantilemiş oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan maçtan sonraki yaptığı açıklamada, “9 puana sahip olan U18 Milli Takımımız ile eşit puana sahip olan Ukrayna’nın maçıydı. Finale son derece yakışır bir mücadele oldu. Elbette ki amacımız bizim burada ev sahibi ülke olarak Ukrayna’yı yenip şampiyon olarak bir üst tura çıkmaktı. U18 Milli Takımımız bir üst gruba çıkmayı hemen hemen garantiledi. Yarınki Macaristan maçını aldığımız takdirde Ukrayna ile birlikte Avrupa’nın en iyi 9 ülkesi arasına gireceğiz. Çocuklarımız aslında burada galibiyeti de hak etti, ama işte bu müsabakalar olmayınca olmuyor. Çok güzel bir organizasyon yaptık. Tabii burada esas olan bunlar 18 yaş altı sporcularımız. Biz federasyon olarak zaten alt yapıya çok önem veriyoruz. Bu çocuklarımız inşallah gelecekte olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek. Bunlara yatırım yapıyoruz, çok iyiler henüz yeni bir federasyon olmamıza rağmen işte gördünüz. Yüz yıl önce hokey oynanan ülkelerle başa baş, dişe diş mücadele ediyoruz. Ben buradaki bütün sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.

Erkeklerin maçından sonra üçüncülük maçına çıkan Türkiye U18 Kızlar Hokey Milli Takımı 60 dakikalık maçtan gol sesi çıkmayınca penaltılarda Hırvatistan’a 3-1 mağlup oldu.