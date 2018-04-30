Üçüz kızların hedefi atletizmde dünya şampiyonluğu

Okulda beden eğitimi öğretmeninin dikkatiyle 6 yıl önce atletizme kazandırılan üçüz kız kardeşler, performanslarıyla göz dolduruyor. Üçüz olmalarından dolayı gittikleri tüm yarışmalarda ilgi odağı olan kızların hedefi önce milli takım, ardından da uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk.

Zöhre, Dilan ve Emine Demir ismindeki üçüz kardeşler, yaptıkları antrenmanlarla dikkat çekiyorlar. Antrenör Ahmet Sekman eşliğinde haftada 3 idman yapan kardeşler, milli takıma girip, olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonalarında şampiyon olmak. Atletizme başlama hikayelerini İHA muhabirine anlatan Zöhre Demir, toplam 7 kardeş olduklarını söyledi. Üçüz olarak dünyaya geldiklerini kaydeden Demir, “İkinci sınıfa giderken hep koşardık. Bizim beden eğitimi hocamız bizi keşfetti ve bizi buraya yönlendirdi. Ahmet hocada bizi sürekli çalıştırıyor. 6 yıldır buradayız. Haftada 3 gün idman yapıyoruz. Günlük yaklaşık 2 saat antrenman yapıyoruz. Benim branşım 3 adım. Bugüne kadar 10’un üzerinde madalya kazandım. Hedefim milli takıma girmek ve dünya şampiyon olmak istiyorum. Tabi üçüz olmak ayrı bir şey. Okula gidince üçümüz ayrı ayrı geziyoruz. Okuldaki arkadaşlar niye bu kadar birbirinize benziyorsunuz diyorlar” dedi.

"Önce milli ardından şampiyon olmak istiyoruz"

Emine Demir ise 6 yıldır koştuklarını kaydederek, “Okuldaki hocamız bizi keşfetti ve buraya yönlendirdi. O günden beri burada koşuyoruz. Benim branşım uzun koşucuyum. 300, 200, 100 metre koşuyorum. Mersin’de yapılan koşu yarışlarında birçok madalyam var. Tabi bundan sonra hedefim öncelikle milli olmak ve şampiyon olmak istiyorum. Okulda bizi sürekli birbirimize benzetiyorlar. Bazen dışarıda gezerken de sürekli insanlar bunlar üçüz diyorlar, bizde gülüp geçiyoruz” diye konuştu.

Dilan Demir de 13 yaşında olduğunu ve 7. sınıfa gittiğini belirtti. 6 yıldır spor yaptığını kaydeden Demir, “Benim branşım engel atlama. Şimdilik 100 metre engel koşuyorum. Milli olmak istiyorum ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Üçüz olarak birlikte koştuğumuz için bazı tepkilerde alıyoruz. Görenler ‘maşallah’ ne güzel koşuyorsunuz diyorlar. Bazı kişilerde bizi görünce şaşırıyor. Birbirimize benzediğimiz için bazen bizi karıştırıyorlar” şeklinde konuştu.

"Bir sorun olmasa üçüz kızlarımızı 3 yıl sonra milli takımda izleyebiliriz"

Antrenör Ahmet Sekman ise 2013 yılından beri Mersin’de atletizm antrenörlüğü yaptığını dile getirdi. Daha önce milli takımda sporcu olarak yarıştığını belirten Sekman, “Yaklaşık 10 yıldır antrenörlük yapıyorum. 2013 yılından beri burada çalışıyorum. Seçmeler sonucunda sporcuları seçtik, şimdi onlarla beraber müsabakalara hazırlanıyoruz. Yaklaşık 6 yıl önce Naciye Filizay İlkokulu var. Sporcu taramasına gittik. İlk başta üçüz kızlarımızın kuzenini seçtik. Ondan sonra onların da atletizm aşkı kuzenlerini izleyerek başladı. Ondan sonra onlar da atletizme başladı. İlk başlarda çocuk yaşta oldukları için oyun formatı şeklinde geçiyordu. Yavaş yavaş gelişmeye başladılar. Geçen sene Anadolu Yıldızlar Liginde bir tane sporcumuz yarıştı. Bu sene ise 3’ü birden takıma girdi. Şu anda derecelerine baktığımız zaman kendi yaş grubunda Türkiye’nin en iyileri diyebilirim. Dünyada üçüz olarak yarışan sporcu pek olmadı. İlk defa bizim Türkiye’de bu kızlarımız yarışacak. Hedefleri olimpiyatlarda ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmek. Gidişat gösteriyor ki 3’ü de 4x100 metre bayrak milli takımda yarışabilecekler. Bir 3 yıl sonra onları milli takımda izleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

"2024 olimpiyatlarına aday sporcular"

Her birinin ayrı ayrı branşlarda da yarıştığını kaydeden Sekman, “Emine ve Dilan daha çok sprinte yönelik çalışıyorlar. Zöhre 3 adım ve uzun atlamaya yönelik çalışma yürütüyor. Emine’yi bir uzun atlamada deneme şansımız oldu ve iyi de atladı. Bu gidişat şunu gösteriyor. Dilan’ın sprinte, Emine’nin uzun atlamada, Zöhre’nin de 3 adım atlama branşlarında ileride ülkemizi ve ilimizi çok güzel bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Çalışmaları düzenli bir şekilde devam ettiği sürece ileride bu üçüzleri dünya, Avrupa şampiyonalarında rahat görürüz. 2024 olimpiyatlarına aday sporcularından. Çünkü derecelere baktığımız zaman özellikle Emine’nin sprinti gayet iyi. Antrenmanlarda 12.80 gibi dereceleri var. Kendi yaş grubunun çok çok üzerinde. Büyüklerde 12.80, 12.70’ler bayrak takımında yarışırken daha 2005 doğumlu bir çocuğun 12’leri koşması Türkiye için çok büyük bir şey. Üçünü bir arada olimpiyatlarda görebiliriz” diye konuştu.

Üçüz olmalarından kaynaklı güzel tepkilerde aldıklarının altını çizen Sekman, “Bu yıl ilk defa şehir dışına çıktık, Adana’ya gittik. Oraya gittiğimizde üçüz kızların bayrak takımında olduğunu görenler şaşırıyordu. Sürekli ya bu demin orada değil miydi dediklerinde bunlar üçüz dediğimizde şok oluyorlardı. 3’üde atlet mi, evet diyordum. Hatta Mersin’de güzel bir anımız var. 80 metrede 3’ü birden yarıştı. 3’üde farklı farklı serilerde yarıştı. 3’ü de kendi serisinde bir oldu. Varış hakemleri isimlerini yazarken ‘ya kızım sen demin koşmadın mı’, yok o benim ikizimdi. O geçince diğeri geliyor yine hakem ‘ya kızım sen demin koştun’, yok biz üçüzüz. Yani 3’de arka arkaya gelince güzel bir anı oluyor” dedi.

Büyük kulüplerden şu anda teklifler aldıklarını vurgulayan Sekman, “Özellikle Enka ve Fenerbahçe kızlarımızla ilgileniyor. Biz biraz daha küçük, şimdilik biraz bekleyelim dedik. Çünkü büyük kulübe geçtiklerinde çocuklar çabuk ezilebilir. Onun için şu anda bekletiyoruz. Ancak 2 yıl sonra artık elimizde tutamayız. Bu kızlarımız mutlaka Enka veya Fenerbahçe’de mutlaka izleriz. Haftada 3 gün antrenmanlara geliyorlar. Hem dersleri aksamıyor hemde yaşları küçük olduğu için gelişimlerini etkilememek gerekiyor. Bu yaş grubunda en önemli şey fizik. Boylarının uzaması lazım, gelişmeleri lazım. O yüzden haftanın 3 günü antrenman yapıyoruz. Günlük yaklaşık 2 saat boyunca idman yapıyorlar. En çok sevdikleri de 400 metreyi seviyorlar. Dilan ve Emine’nin bir 400 metre hastalığı var. Her antrenmandan sonra bir 400 metre koşuyorlar. Şu anda Kahraman’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Liginin yarı finali var. Yarı finalde üçüz kızlarımız birden koşacak. Dilan 100 metre, Emine, 300 metre, Zöhre’de 5x80 metrede temsil edecekler. Orada ilk 3’e girdikleri zaman finale çıkacaklar” şeklinde konuştu.