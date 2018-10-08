UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Workshop 2018, Antalya’da yapıldı

UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Workshop’ı 3-5 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde UEFA tarafından düzenlenen programda, UEFA’ya üye 55 ülkenin temsilcileri ve FIFA’ya bağlı diğer konfederasyonlardan katılımcılar yer aldı.

Futbol ailesini bir araya getiren organizasyonun açılış töreninde, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Başkanvekili ve UEFA Kulüp Lisans Komitesi Başkanı Michele Uva, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’ın yanı sıra UEFA Finansal Sürdürülebilirlik ve Araştırma Departmanı Direktörü Andrea Traverso, UEFA Kulüp Lisans Direktörü Ales Zavri ve kurul üyeleri de hazır bulundu.

Kulüp Lisans ve Mali Fair Play alanında önümüzdeki dönemlerde yapılması düşünülen çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunulan Workshop’ta; Kulüp Lisans Sistemine genel bakış ve sistemin geleceği, Kulüpleri İzleme ve Uyumluluk çalışmaları, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play yönetmelikleri ile futboldaki alt yapı çalışmaları başta olmak üzere çeşitli konularda oturumlar düzenlendi.