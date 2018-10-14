UEFA Uluslar Ligi: Rusya: 1 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte gelişine vuran Georgi Dzhikia’nın şutunda top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Roman Neustadter meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
23. dakikada Guilherme Marinato’nun uzun pasında sol kanttan topla buluşan Artem Dzyuba’nun içeri çevirdiği meşin yuvarlak kaleciyi de geçtikten sonra kaleye paralel giderken Aleksei Lonov dokunamayınca dışarı gitti.
36. dakikada Oğuzhan Özyakup’un pasında ceza alanında topla buluşan Mahmut Tekdemir’in bekletmeden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.
Stat: Fisht Olympic
Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Radoslaw Siejka xx
Rusya: Guilherme Marinato xx, Roman Neustadter xx, Georgi Dzhikia xx, Mario Fernandes xx, Fedor Kudryashov xx, Aleksei Ionov xx, Yuri Gazinsky xx, Daler Kuzyaev xx, Roman Zobnin xx, Aleksandr Golovin xx, Artem Dzyuba xx
Yedekler: Anton Shunin, Andrei Lunev, Konstantin Rausch, Egor Sorokin, Ruslan Kambolov, Igor Smolnikov, Andrei Semenov, Alan Dzagoev, Aleksey Miranchuk, Denis Cheryshev, Dmitri Poloz, Anton Zabolotny
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Türkiye: Sinan Bolat xx, Serdar Aziz x, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Zeki Çelik x, Çağlar Söyüncü x, Cengiz Ünder xx, Mahmut Tekdemir xx, Oğuzhan Özyakup xx, Okay Yokuşlu xx, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk Tosun x
Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Berkay Özcan, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest, Ömer Bayram, Serdar Gürler, Yunus Mallı, Enes Ünal
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Gol: Roman Neustadter (dk. 20) (Rusya)Sarı kart: Hasan Ali (Türkiye)