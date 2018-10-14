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14 Ekim 2018 Pazar 20:55

UEFA Uluslar Ligi: Rusya: 2 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rusya’nın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)59. dakikada sol kanattan Golovin ceza sahasına girerken,...

UEFA Uluslar Ligi: Rusya: 2 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rusya’nın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol kanattan Golovin ceza sahasına girerken, kalesini zamanında terk eden Sinan Bolat topa hakim oldu.

61. dakikada Mehmet Zeki Çelik’in sağ kanattan ortasında Neustadter’den seken topu önünde bulan Cenk Tosun’un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

66. dakikada Çağlar Söyüncü’nün sol kanattan ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu Guilherme Marinato son anda çıkardı.

78. dakikada hızlı gelişen Rusya atağında sol kanattan Golovin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Denis Cheryshev meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Fisht Olympic

Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Radoslaw Siejka xx

Rusya: Guilherme Marinato xx, Roman Neustadter xx, Georgi Dzhikia xx, Mario Fernandes xx, Fedor Kudryashov xx, Aleksei Ionov xx (Ruslan Kambolov dk. 82 ?), Yuri Gazinsky xx, Daler Kuzyaev xx (Denis Cheryshev dk. 71 xx), Roman Zobnin xx, Aleksandr Golovin xx (Dmitri Poloz dk. 90+1 ?), Artem Dzyuba xx

Yedekler: Anton Shunin, Andrei Lunev, Konstantin Rausch, Egor Sorokin, Igor Smolnikov, Andrei Semenov, Alan Dzagoev, Aleksey Miranchuk, Anton Zabolotny

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Türkiye: Sinan Bolat x, Serdar Aziz x, Hasan Ali Kaldırım x (Ömer Bayram dk. 75 ?), Mehmet Zeki Çelik x, Çağlar Söyüncü x, Cengiz Ünder xx, Mahmut Tekdemir x (Berkay Özcan dk. 63 x), Oğuzhan Özyakup xx (Yunus Mallı dk. 84 ?), Okay Yokuşlu x, Hakan Çalhanoğlu x, Cenk Tosun x

Yedekler: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, Tarkan Serbest, Serdar Gürler, Enes Ünal

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Roman Neustadter (dk. 20), Denis Cheryshev (dk. 78) (Rusya)

Sarı kartlar: Golovin (Rusya), Hasan Ali, Cenk Tosun (Türkiye)
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