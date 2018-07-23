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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:29

UEFA’dan Ali Palabıyık’a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Zagreb-Hapoel Beer Sheva maçında düdük çalacak.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Zagreb-Hapoel Beer Sheva maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 24 Temmuz Salı günü Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb ile İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçını yönetecek.

Hırvatistan’ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu’nda TSİ 21.00’de başlayacak karşılaşmada Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
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