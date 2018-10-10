SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:45

UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Hollanda ile Almanya takımları arasında 13 Ekim 2018 Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena’da TSİ 21:45’te...

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Hollanda ile Almanya takımları arasında 13 Ekim 2018 Cumartesi günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena’da TSİ 21:45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Serkan Ok’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Cüneyt Çakır, bu müsabaka ile 45. A milli maçını yönetmiş olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku