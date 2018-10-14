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14 Ekim 2018 Pazar 15:02

UEFA’dan Halis Özkahya’ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup’ta Estonya-Macaristan mücadelesinde düdük çalacak.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup’ta Estonya-Macaristan mücadelesinde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Estonya ve Macaristan arasında 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup müsabakasını yönetecek.

Estonya’nın Tallinn şehrindeki A.Le Coq Arena’da TSİ 21.45’te başlayacak müsabakada Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Kerem Ersoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Ümit Öztürk ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
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