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23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:08

UEFA’dan Hüseyin Göçek’e görev

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek.

UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
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FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Rudar Velenje-FCSB maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, 26 Temmuz Perşembe günü Slovenya’nın Rudar Velenje ile Romanya’nın FCSB takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçında düdük çalacak.

Slovenya’nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu’nda TSİ 18.30’da başlayacak karşılaşmada Göçek’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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