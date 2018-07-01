Ufuk Sarıca: “Buradaki görevi tamamladılar”

A Milli Basketbol Takımı’nın İsveç’i 77-52’lik skorla geçtiği maçın ardından konuşan Ufuk Sarıca, “Böyle ağır bir sezondan sonra çok ciddi çalıştılar, buradaki görevi tamamladılar” dedi.

A Milli Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri B Grubu’nda İsveç’i 77-52 yendiği maçın ardından A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Sarıca, “Sahada galibiyetler tabii bizi çok mutlu ediyor, ülkemizi, milletimizi mutlu ediyor ama onun dışında sahada pırıl pırıl, genç arkadaşlarımız var, birbiriyle oynamaktan, kazanmaktan, ülke için sahada olmaktan mutluluk duyan oyuncu grubu var. Ben kendi adıma koç olarak bundan mutluluk duyuyorum. Bütün takımı kutlamak istiyorum. Ağır bir sezondan sonra herkes ayrı ayrı bir hikaye yaşadı. Böyle ağır bir sezondan sonra çok ciddi çalıştılar, buradaki görevi tamamladılar. Özellikle Cedi, Furkan, bunu geçen toplantıda da ifade etmiştim, bundan sonraki nesil için inşallah oraya daha çok oyuncu göndereceğiz. Bundan sonraki nesil için iyi birer örnek oldular. İnşallah bunun devamında da bizimle olacak diğer arkadaşlarımız da var. Aynı şekilde Willbekin de kısa bir sürede gelip burada ciddiyetle diğer takım arkadaşları gibi mücadele etti” dedi.

Tüm takımı kutladığını ifade eden Sarıca, Ankara seyircisine de teşekkür etti.

Cedi Osman ise, “Türk Milli Takımı’nın bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Burada da formayı gururla giydim ve burada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Son iki maçta çok iyi oynadıklarını belirten Cedi Osman, “Beraber iyi bir kimya yakaladık. Önceki dört maçta ben burada olamadım Furkan’la beraber ama son iki maçta buraya katıldım ve beraber iyi bir sinerji yakaladık ve bu sinerjiyle galibiyeti aldık” şeklinde konuştu.

“Uzun vadedeki hedefimiz Dünya Kupası’na gitmek” diyen Cedi Osman, “Dünya Kupası’na kalarak bu grupta yakaladığımız başarıyı anlamlandırmak istiyoruz. Ayrıca tekrar Ankara seyircisine teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmazlardı” ifadesini kullandı.