Ufuk Sarıca derbiyi takip ediyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol derbisini A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip ediyor.Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1. hafta maçını A Milli Erkek...

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol derbisini A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip ediyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 1. hafta maçını A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca da takip ediyor. Saha kenarında maçı takip eden Sarıca hem milli takımı hem de Beşiktaş’ı çalıştırırken siyah-beyazlı kulüpten ayrılmış ve sadece milli takımın başında kalmıştı.