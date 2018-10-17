Uğur Demirok: “Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz”

Atiker Konyaspor’un tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan yeşil-beyazlıların başarılı oyuncusu Uğur Demirok, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Eksiklerimizi tamamladık. Bu sezon çok iyi futbol oynuyoruz. Ama ben oynadığımız futbolun puan olarak karşılığını alamadığımızı düşünüyorum. Daha üst seviyelerde olabilirdik. Fakat ufak-tefek şanssızlıklar yaşadık. Bu bir bahane değil. Bu haftaki deplasman çok önemli, oradan 3 puanla dönmek istiyoruz. Ondan sonra içeride Başakşehir maçımız var. Bugüne kadar içeride hep güçlü takımlarla oynadık. Bence bunun da puan açısından biraz dezavantajını yaşadık. Önemli bir deplasmana çıkacağız. Galibiyetle dönmek için çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

“Kolay uyum sağladım”

Takıma geldikten sonra uyum sorunu yaşamadığını da sözlerine ekleyen Uğur Demirok, “Benim daha önceden tanıdığım bir camiaydı. Daha önce burada oynayan arkadaşlarım vardı. Çok iyi arkadaşım Mehmet Uslu’da buradaydı. Onun sayesinde Konyaspor’u çok yakından takip ediyordum. Tercih etmemin sebebi de Rıza hocamızın buraya gelmesi ve Konya’nın da Anadolu kulüpleri arasında ilk 3 arasında olan büyük bir camia olmasıydı. Kolay uyum sağladım. Tanıdığım ağabeylerim ve kardeşlerim vardı. Süper Lig’de oynadığın sürece birbirini tanıyorsun. Benim açımdan kolay oldu” ifadelerini kullandı.

Demirok, kendi performansı ile ilgili olarak ise, “Performans olarak elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Beni bilenler ve tanıyanlar bunun böyle olduğunu bilir. Sahada hırsımı, agresifliğimi takımım için harcıyorum. Bu konuda takdir tabiki de taraftarlarımızın ve camiamızın” şeklinde görüş belirtti.

Çaykur Rize hazırlıkları sürüyor

Öte yandan 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda milli takımdan dönen Deni Milosevic takımdan ayrı olarak çalıştı. Salonda yapılan CORE antrenman ile başlayan antrenman; koşu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 ile devam etti. İki gruba ayrılan oyuncular şut ve gol çalışması, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.