Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu gerçekleşti

Uluslararası Fubol Ekonomisi Forumu, İstanbul’daki bir otelde gerçekleşti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra birçok yönetici ve spor adamı foruma katıldı.

Uluslararası Fubol Ekonomisi Forumu, İstanbul’daki bir otelde gerçekleşti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra birçok yönetici ve spor adamı foruma katıldı.

Turkuvaz Medya Grubu’nun organize ettiği Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu, Türkiye’de futbola yön veren isimleri bir araya getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF yöneticileri Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Kulübü eski Başkanı Dursun Özbek, Manchester United ve Chelsea Kulüplerinin eski Yöneticisi Peter Kenyon ve birçok spor adamı foruma katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı titri ile yaptığı konuşmada futbol ekonomisinin geldiği noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, konuşmasından önce TFF Başkanı Yıldırım Demirören’le bir süre sohbet etti.

Süper Lig’in Premier Lig gibi marka değeri yüksek bir lig haline gelmesi için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizen Fikret Orman, "Özellikle maçların yurt dışında yayınlanması konusunda çalışmalar yapılması gerekiyor. Beşiktaş’ın son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alması nedeniyle Cenk Tosun, rekor bir transfer ücretiyle Premier Lig’e transfer oldu. Bugün bakıldığında Premier Lig’in sadece yurt dışı yayın hakları, Türkiye’deki yayın haklarının 2 katından daha fazla bir ücrete satılıyor. Dünya markası olan şirketleri bu sayede Türkiye’ye de sponsorluk anlaşmaları için çekebiliriz" açıklamasını yaptı.

Yıldırım Demirören: "Amacımız gelirleri daha da artırmak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de futboldaki gelirlerin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Federasyonun bütçesinin yükseldiğini ifade eden Demirören, “Federasyonumuzun bütçesi 2007-2008 sezonunda 143 milyon TL iken bugün 669 milyon TL’ye yükselmiş durumda. Bu rakamlar gösteriyor ki, Türkiye, Avrupa’nın 6. büyük ekonomisine sahip ülkesi durumunda. Dileğimiz, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmayı hedefleyen Türkiye’nin futbolda da daha yukarılara çıkmasıdır. Bu büyümede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın istikrarlı politikalarının büyük katkısı bulunuyor” diye konuştu.

Sabah seansında yapılan konuşmaların ardından Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Dursun Özbek, forumdan ayrılırken, Dursun Özbek, başkan adaylığını açıklayıp açıklamayacağı hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı ve herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade etti.