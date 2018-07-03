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03 Temmuz 2018 Salı 23:21

Ünal Karaman, Burak Yolmaz ve Onur 3 Temmuz’u andı

Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz’un yıldönümünde 2010-2011 sezonundaki kadronun önünde poz verdi.Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan fotoğraflarda, Teknik Direktör...

Ünal Karaman, Burak Yolmaz ve Onur 3 Temmuz'u andı
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Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz’un yıldönümünde 2010-2011 sezonundaki kadronun önünde poz verdi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan fotoğraflarda, Teknik Direktör Ünal Karaman, “Şanslıyım ki o duyguyu yaşayan ve hala taşıyan iki futbolcumla bugün yine yanyanayız. Yine, yeniden, bu defa farklı bir kadroyla aynı havayı yakalamak için hep beraber büyük çaba harcıyoruz” dedi.

Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz ise, “Emek, yürek ve alınterimizin sonucunda tertemiz bir şekilde şampiyonluğa ulaştık. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecek” dedi.
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