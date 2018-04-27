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27 Nisan 2018 Cuma 22:33

Ünal Karaman: “İyi niyetimiz yetmedi”

Göztepe’ye 5-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, takımının maç kondisyonunun yetersiz olduğunu ifade ederek, “Oyuncularıma kızamıyorum. Bugün iyi niyetimiz maç kazanmaya yetmedi” dedi.

Ünal Karaman: 'İyi niyetimiz yetmedi”
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Göztepe’ye 5-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, takımının maç kondisyonunun yetersiz olduğunu ifade ederek, “Oyuncularıma kızamıyorum. Bugün iyi niyetimiz maç kazanmaya yetmedi” dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olan Kardemir Karabükspor, rakibine 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Göztepe’yi tebrik ettiğini ifade ederek, “Maç kondisyonu olan bir takımdı. Oyuncularıma kızamıyorum sadece kalecimiz ilk 11’de oynamış bir oyuncu. Her oyuncunun mazeret üretmeden kendini hazırlaması gerekiyor. Genç oyuncularımızın zorluklardan bir fikir çıkarıp kendini geleceğe hazırlaması gerekiyor. İyi niyetimiz yetmedi, rakibimiz kazandı. Biz kendimizle yüzleşeceğiz, gayret göstereceğiz ve bir an önce sezonun bitmesini bekleyeceğiz” diye konuştu.
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