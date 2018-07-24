Ünal Karaman: 'Trabzonspor'un dertlerine uzak değiliz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili yönetimin ağır bir borç yükünün altına girdiğini belirterek, "Biz Trabzonspor’un dertlerine uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki ben de isterim bir an önce oyuncularım elimde olsun...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili yönetimin ağır bir borç yükünün altına girdiğini belirterek, "Biz Trabzonspor’un dertlerine uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki ben de isterim bir an önce oyuncularım elimde olsun diye. Ama o oyuncuların alınabilmesi için rakamların ödenmesi gerekiyor" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kamp çalışmaları ve transferlerdeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın yeni transferi Vahid Amiri hakkında bir değerlendirme yapan Karaman, "Kamp dönemi başladıktan sonra bizim yoğunluğumuz ve yorgunluğumuz açıkçası bize yetti. Bu konuda değerli yönetim kurulu üyelerimize ve o konuyla alakalı Özkan hocamızın ve izleme komitemizin yoğun mesai harcadıklarını biliyoruz. Onların göstermiş olduğu hassasiyeti bizim göstermemiz söz konusu değil. Onun için benim canlı olarak izleme şansım olmadı. Açıkçası takipte de zorlandık. Tabii ki Dünya Kupası müsabakalarını oynadılar. Buradaki arkadaşlarımız kasetlerden ve olan yayınlardan tekrar bir gözden geçirdiler. Genel manada iyi oyuncu olduğunu gördük. Asli sorumluluğu Trabzon’daki arkadaşlarımız üstlendiler. Biz de Trabzon’da güven esas olduğu için ‘ayrımız gayrımız yok’ demiştik. Bizim açımızdan da mahsuru yok" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un, görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği İranlı savunma oyuncusu Hosseini içi ise Ünal Karaman, "Trabzon’dan paylaşılan bilgileri herkes biliyor. Bu transfer işleri biraz zor. Eskisi gibi değil, ‘tamam ben geldim imzayı attım’ gibi olmuyor. Biraz çetrefilli oluyor. Bunların hepsinin altında geçmiş dönemdeki belki Trabzonspor’un yüksek maliyetlerle yaptığı transferleri olabilir, belki bizim bilmediğimiz sözleşmeler olabilir. Ama bütün detayları Trabzon’a gittikten sonra öğreneceğiz” diye konuştu.

"Ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektik"

Deneyimli çalıştırıcı, yapılması gündemde olan transferlerin kampa yetişmemesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bir hoca ister ki bütün alternatifleri takımın 11’i olsun. Biz buraya gelirken yaşadığımız sıkıntılar özellikle savunma bölgesinde, hücum kanat bölgelerinde, Burak’ın sakat kalmasından sonra belki hücum pozisyonunda. Oyuncu ihtiyaçlarımız söz konusu oldu. Bu ve bundan önce oynadığımız müsabakada ciddi anlamda oyuncu sıkıntıları çektik. Çünkü çok ağır antrenmanlar yaptık. Bu ağır antrenmanlar sonucunda olası sakatlık bizi zor durumda bırakabilirdi. Bunu dengelemeye çalıştık. Onun için üzerine basarak oyuncularıma teşekkür ettim. Umuyorum ki en kısa dönem içerisinde bu eksiklik bölgelerimiz daha çok rekabet ortamını oluşturacak şekilde tamamlanır ve biz de lige daha hazır pozisyonda başlamış oluruz."

"Hem biz hem de genç arkadaşlar kendilerini gördüler"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımla birlikte çalışmalara katılan genç futbolcuların son durumunu Trabzon’a dönünce değerlendireceklerini belirterek, "1461 ile bizim ayrımız gayrımız yok. Biz görürken arkadaşlar da kendilerini gördüler. Biz onları hesaba çekmeden önce onlar kendilerini hesaba çekecekler. Gidince arkadaşlarımızla ve yönetimimizle bir durum değerlendirmesi yapacağız. Tabii ki içlerinde yanan ateşe saygı duyuyorum. Trabzonspor formasını bir an önce giymek adına yapacakları gayrete saygı duyuyorum. Ama meyveyi ham bir şekilde dalından kopardığımızda istediğimiz tadı alamayız. Belki biraz daha olgunlaşmasını bekleyebiliriz. Kim kalacak, kimleri alt tarafa biraz daha futbola devam adına göndereceğiz onu Trabzon’da yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra aktaracağız" şeklinde konuştu.

"Castillo samimi duygular içerisinde gayret gösterdi"

Castillo’nun transferine ilişkin de görüşlerini aktaran Karaman, "Benim kulağıma, ‘Castillo az çalışıyormuş, gitmek istiyormuş’ tarzında eleştiriler geldi. Arkadaşlarım bunu bana söyledi. Benim ağzımdan yanlış yada eksik bir bilgi duyamazsınız. Castillo bizde kaldığı dönem içerisinde gerçekten samimi duygular içerisinde çalıştı, gayret gösterdi. Geçen seneden yaşamış olduğu sakatlıktan kaynaklı yeniden sıkıntı yaşadı ve o dönem içerisinde kenarda kaldı. Yoksa, ‘gitmek istiyor, çalışmıyor, gitmek için oynamıyor, idmana çıkmıyor’ tarzında bir ifade değil. Bizim elimizdeki oyuncuların hiçbirisi amatör oyuncu değil, profesyonel oyuncular. Profesyonel futbolcular da transfer teklifi alabilirler, bu gayet doğaldır. Trabzonspor Kulübü ile oyuncunun bu düşüncesi uyuşuyorsa gitmesinde de mahsur yok, onay veririz tabii ki" açıklamasında bulundu.

"Trabzonspor’un dertlerine uzak değiliz"

Ünal Karaman, Trabzonspor’un yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve kulübün dertlerine uzak biri olmadığını dile getirerek, "Kampa geleli 24 gün oldu. Teknik adam der ki, bu kadar iyi niyetli ve sorunsuz çalışan oyuncularımın arasında isterim ki kadrom hazır olsun, benimle beraber ilk gün başlasınlar. Ama yönetim kurulunun da çok ağır bir yükü var ve sizler de takip ediyorsunuz. Yani o borçlar ödenmeden transferin yapılması bir anlam ifade etmiyordu. Gerçekten ciddi sorumluluklar olarak ağır yükün altına girdiler ve bir şeyleri değerlendirirler. Biz de Trabzonspor’un dertlerine uzak olan bir insan değiliz. Tabii ki ben de isterim bir an önce oyuncularım elimde olsun diye. Ama o oyuncuların alınabilmesi ve transfer yasağının yenmemesi için de rakamların ödenmesi gerekiyor. Ama şartlar bunu gerektirdi, bu şartlar içerisinde çalıştık. Mevcut oyuncularımın en üst seviyede lige hazır olabilmesi adına gayret gösterdim, çalışmalar yaptırdım. Umuyorum ki en kısa dönemde gelirler ve rekabet ortamının içerisine girerler. Biz de takım çalışmasını hızlandırmış bir şekilde yapmaya gayret gösteririz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız verecekleri destekle bizi diri ve canlı tutar"

Karaman, son olarak da camiaya seslenerek şu mesajı verdi:

"Zor bir dönemden geçtiler, ağır bir tahribat vardı. Bu ağır tahribatın ister istemez sahaya da yansımaları olacak. Bizlere verecekleri destek ve moral bizleri daha canlı ve diri tutar. Şundan emin olsunlar; bu oyuncular iyi bir kamp dönemi geçirdiler, iyi çalıştılar. O özverilerini bütün olma yolunda en ufak bir sorun yaşamama anlamında Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil ettiler. Taraftarlar da bu özverinin, bu desteğin en önemli parçası olsun. Bu takım onlarla güzel. İnşallah üst seviyede moralle beraber bize lige başlama fırsatı tanırlar."