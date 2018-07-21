Ünal Karaman yükleme yaptı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavililerin bugünkü idmanı yükleme ağırlıklı geçti.

Trabzonspor, dün oynanan ve 4-1 kaybettikleri Spartak Moskova maçının ardından ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Castillo, Yüksel Şişman, Muhammet Beşir ve Burak Yılmaz ile milli takım kampında bulunan Abdülkadir Ömür katılmadı.

Spartak Moskova karşılaşmasında daha fazla süre alan oyuncular antrenmanı koşu yaparak tamamlarken, diğer futbolculara ise yükleme yapıldı. Oldukça yorucu geçen idman sonrası Karaman, bordo-mavili oyuncuları performanslarından dolayı kutlarken, dinlenmeleri için de izin verdi. Trabzonspor, Slovenya’daki hazırlıklarını yarın, sabah ve akşam olmak üzere gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan bordo-mavililerin sabah idmanını kulübün eski yöneticilerinden Muhittin Öztürk, Erdal Atalay ve Divan Başkanlık Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ongan da izledi.