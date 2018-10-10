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10 Ekim 2018 Çarşamba 18:05

Ünal Karaman’dan teşekkür mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman teşekkür mesajı yayımladı.

Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman teşekkür mesajı yayımladı.

Karaman, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ölüm, hiç kimseye uzak değil. Hepsi ani ve hepsine hazırlıksızız. Biz de yüce Allah’ın takdiriyle bu acıyı aniden yanı başımızda hissettik ve baş tacımız, annemizi ebediyete uğurladık. Acımızı paylaşan dostlarımız sayesinde bu zorlu günlerde dayanma gücü ve sabır bulduk. Allah herkesten razı olsun. Bu vesileyle; annem Şefika Karaman’ı ahirete uğurlamanın verdiği tarifsiz acıyı gerek arayarak ve mesaj atarak gerekse cenazemize iştirak ederek hafifleten tüm can yoldaşlarım ile ülkemizden, yurt dışından, siyaset, iş ve spor camiasından taziyelerini sunarak, acımıza ortak olan tüm ağabeylerime, kardeşlerime ve dostlarıma Karaman ailesi adına teşekkürlerimi sunarım."
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