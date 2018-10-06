Ünal Karaman’ın acı günü
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın Konya’da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın Konya’da yaşayan annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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