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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:49

Üni Spor Fest heyecanı başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Üni Spor Fest, Görükle Spor Parkı’nda heyecan dolu karşılaşmalarla başladı.Nilüfer Belediyesi’nin, üniversite öğrencilerini sporla buluşturduğu Üni Spor Fest’te heyecan...

Üni Spor Fest heyecanı başladı
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Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Üni Spor Fest, Görükle Spor Parkı’nda heyecan dolu karşılaşmalarla başladı.

Nilüfer Belediyesi’nin, üniversite öğrencilerini sporla buluşturduğu Üni Spor Fest’te heyecan başladı. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı Görükle’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen spor festivali, bu yıl da büyük ilgi görüyor. 921 öğrencinin 8 branşta mücadele edeceği festivalde müsabakalar, Görükle Spor Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, dört gün boyunca saat 18.00’de başlayıp, 01.00’da sona erecek müsabakalarda dostluk içinde yarışacak. Festival boyunca alanı dolduran yüzlerce kişiye, mini konserler de verilecek.

21 Ekim Pazar günü final heyecanının yaşanacağı Üni Spor Fest, yine konserle sona erecek.

Spor festivaline katılımın her geçen yıl arttığını belirten Uludağ Üniversitesi Spor Topluluğu Birliği Başkanı Habib Doğan, üniversiteli gençleri böyle bir organizasyonla buluşturduğu için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

7’den 77’ye her kesimden insanı sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şehrin muhtelif noktalarında günün her anında insanların spor yaptığını görmek bizi mutlu ediyor. Nilüfer Belediyesi olarak biz de, açık ve kapalı spor alanlarımızda çeşitli sportif faaliyetler düzenleyerek, her yaştan insanı sporla buluşturuyoruz. Spor festivalimize katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Dostluğun ön planda olduğu bir festival geçirmelerini arzu ediyorum” dedi.
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