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03 Temmuz 2018 Salı 19:57

Ünlü futbolcudan yeğeni Leyla için “Cennete uçtu” paylaşımı

Ağrı’da bayram günü kaybolan ve 18’nci günde cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın Cizre Spor futbolcusu Önder Karaboğa’nın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Ünlü futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda acısını dile...

Ünlü futbolcudan yeğeni Leyla için 'Cennete uçtu” paylaşımı
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Ağrı’da bayram günü kaybolan ve 18’nci günde cansız bedeni bulunan minik Leyla’nın Cizre Spor futbolcusu Önder Karaboğa’nın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Ünlü futbolcu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda acısını dile getirdi.

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kaybolan ve 18 gün sonra bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın 3. Lig ekibi Cizre Spor forması giyen Önder Karaboğa’nın yeğeni olduğu öğrenildi. Geçmiş yıllarda Amed Sportif Faaliyetleri kulübünde futbolcu olan Önder Karaboğa’nın yeğeni için Amedspor resmi Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınlandı.

Amedspor sosyal medya hesabında paylaşılan mesajda, “Bayram günü kaybolan ve eski futbolcumuz Önder Karaboğa’nın yeğeni olan küçük Leyla’nın cansız bedenine ulaşılmış hepimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ünlü futbolcu bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne güzel söylemiş şair, gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz. 18 gündür gece gündüz umutla beklediğimiz meleğimiz cennete uçtu” dedi.
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